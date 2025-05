Rahul Gandhi in Bihar: नीतीश जी, मोदी जी, रोक सको तो रोक लो?, बिना परमिशन अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे राहुल गांधी, देखें वीडियो

Highlights कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बिहार दौरे पर आए। अंबेडकर छात्रावास के आसपास धारा 163 लागू है। ‘शिक्षा न्याय संवाद’ कार्यक्रम नहीं हो सकता है।

दरभंगाः कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास जाते समय पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कहा, "नीतीश जी, मोदी जी, रोक सको तो रोक लो।" कांग्रेस नेता राजनीतिक ड्रामे के बीच परिसर में घुसने में कामयाब रहे और मुख्यमंत्री से पूछा, "उन्हें किस बात का डर है?" यह घटना तब हुई जब गांधी अंबेडकर छात्रावास के बाहर पहुंचे। उनके काफिले को परिसर में घुसने से रोक दिया गया, जहां उन्हें पार्टी के 'शिक्षा न्याय संवाद' कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करनी थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक दिवसीय दौरे पर गुरुवार को बिहार दौरे पर आए।

