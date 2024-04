Rahul Gandhi In Bhagalpur: 'संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीबों से सबकुछ छिन जाएगा', भागलपुर की चुनावी सभा से बोले राहुल गांधी

Highlights भागलपुर में राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी 150 सीट से ज्यादा नहीं जीतने वाली राहुल ने कहा हमारी सरकार आने के बाद अग्निवीर योजना खत्म कर देंगे राहुल ने कहा अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो गरीबों से सबकुछ छिन जाएगा

Rahul Gandhi In Bhagalpur: कांग्रेस नेता लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को बिहार दौरे पर थे। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में भागलपुर की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मैं आप लोगों को सच बता देना चाहता हूं कि बीजेपी वाले इस लोकसभा चुनाव में 150 सीट से ज्यादा नहीं जीतने वाले हैं। बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी।

#WATCH | Bihar: Addressing a public rally in Bhagalpur, Congress Rahul Gandhi says, "These BJP people have kept saying that they will secure this many or that many seats, let me make it clear, they (BJP) won't get more than 150 seats. Not even a single seat more than 150..." pic.twitter.com/DWvZyuzZsm