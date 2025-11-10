राहुल गांधी के 'वोट चोरी' आरोपों की पड़ताल में कोई सबूत नहीं आया सामने, विपक्ष के नैरेटिव पर उठ रहे सवाल

Rahul Gandhi 'H-Files': विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में 2024 चुनावों में वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई आरोप लगाए। मगर अभी तक इन आरोपों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के 'एच-फाइल्स' संबंधी आरोपों को "गलत और निराधार" बताते हुए खारिज कर दिया है। ईसीआई और उसके सूत्रों ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनावों में व्यापक मतदान हेरफेर के दावों को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया गया है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में नवंबर 2025 में "एच-फाइल्स" (हाइड्रोजन बम) नामक एक दस्तावेज पेश किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनावों में लगभग 25 लाख फर्जी मतदाता बनाकर धांधली की गई थी।

राहुल गांधी ने लगाए ये आरोप

हरियाणा में 5,00,000 से ज़्यादा नकली मतदाता।

एक ही तस्वीर वाले 1,24,177 मतदाताओं का कई बार इस्तेमाल।

एक ही तस्वीर, कथित तौर पर एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की, एक ही निर्वाचन क्षेत्र के 10 मतदान केंद्रों पर 22 अलग-अलग मतदाताओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है।

बहुमंजिला घरों वाले लोगों के लिए भी मकान संख्या "0" (शून्य) वाले मतदाताओं को शामिल करना।

जवाब में, चुनाव आयोग ने कहा है कि आरोप निराधार हैं और संवैधानिक संस्था तथा देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बदनाम करने का प्रयास हैं।

राजनीतिक दलों को मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया के दौरान अपने बूथ-स्तरीय एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से दावे और आपत्तियाँ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो कांग्रेस पार्टी ने उस समय नहीं किया था।

मकान संख्या "0" का उपयोग उन घरों के लिए किया जाता है जिन पर आधिकारिक नगरपालिका/पंचायत संख्या अंकित नहीं होती, जो एक मानक प्रथा है।

चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से अपने दावों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, और कहा है कि उनके सार्वजनिक बयानों को उनके शब्दों के रूप में लिया जाना चाहिए। यह मुद्दा एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है, जहाँ भाजपा गांधी पर "बाहरी" ताकतों का मोहरा होने का आरोप लगा रही है और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चुनाव आयोग चुनावों को "चुराने" के लिए सत्तारूढ़ दल के साथ सांठगांठ कर रहा है।

