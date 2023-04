राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए 5 जवानों की शहादत पर जताया दुख

Highlights राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, JK के पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले में हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद कांग्रेस नेता ने आगे लिखा- उन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है

नई दिल्ली:कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले में 5 जवानों की शहादत पर दुख जताया है। गुरुवार को राहुल गांधी ने ट्वीट में लिखा, "जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुए आतंकी हमले में हमारे 5 जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। उन वीरों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।" जम्मू कश्मीर के पुंछ में बृहस्पतिवार को एक आतंकी हमले के बाद सेना के वाहन में आग लगने से 5 जवानों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया।

वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना में जान गंवाने वाले जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। खरगे ने ट्वीट किया, "जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में सेना के वाहन पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस घटना में जान गंवाने वाले राष्ट्रीय राइफल्स के पांच बहादुर जवानों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना है। घायल जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं।"

Strongly condemn the terror attack on an Army vehicle in Poonch District, Jammu & Kashmir.



Our deepest condolences to the families of 5 Rashtriya Rifle bravehearts.



Our prayers for the injured personnel.



We are united against terrorism.