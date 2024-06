Rahul Gandhi Birthday 2024: राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जन्मदिन की बधाई, कही ये खास बात; जानें अन्य नेताओं ने क्या कहा?

Rahul Gandhi Birthday 2024: आज कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का 54वां जन्मदिन हैं। गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत को संभाल रहे राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 में हुआ था। कांग्रेस नेता के जन्मदिन के खास मौके पर उन्हें कई दिग्गज नेता बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के मौजूद अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी है। और कामना की कि वे सत्ता को आईना दिखाकर आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछने के अपने मिशन को जारी रखें।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गांधी बुधवार को 54 साल के हो गए। खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "@RahulGandhi को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। भारत के संविधान में निहित मूल्यों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता और लाखों अनसुनी आवाजों के प्रति आपकी सहानुभूति, वे गुण हैं जो आपको सबसे अलग बनाते हैं।"

उन्होंने कहा, "विविधता में एकता, सद्भाव और करुणा का कांग्रेस पार्टी का सिद्धांत आपके सभी कार्यों में दिखाई देता है, क्योंकि आप सत्ता को सच्चाई का आईना दिखाकर आखिरी व्यक्ति के आंसू पोंछने के अपने मिशन को जारी रखते हैं।" उन्होंने गांधी को आगे के लंबे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की शुभकामनाएं दीं।

Warm birthday greetings to Shri @RahulGandhi.



Your unwavering commitment to the values espoused in the Constitution of India and your emphatic compassion for the millions of unheard voices, are the qualities which sets you apart.



Congress party’s ethos of unity in diversity,… — Mallikarjun Kharge (@kharge) June 19, 2024

इसी कड़ी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 54 साल पूरे होने पर बधाई दी और उनकी प्रशंसा करते हुए एक छोटा वीडियो क्लिप पोस्ट किया।

स्टालिन ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा: "जन्मदिन की शुभकामनाएं, प्यारे भाई @राहुलगांधी! हमारे देश के लोगों के प्रति आपका समर्पण आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपको निरंतर प्रगति और सफलता का एक साल की शुभकामनाएं।" वीडियो कोलाज में, जिसमें स्टालिन गांधी को 'प्यारे भाई' के रूप में संबोधित करते हैं, कांग्रेस नेता तमिलनाडु की प्रशंसा करते हुए, खुद को 'तमिल' बताते हुए, हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान डीएमके प्रमुख के लिए मिठाई खरीदते हुए और उन कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है, जिनमें दोनों नेताओं ने राज्य में भाग लिया था।

Happy Birthday, dear brother @RahulGandhi!



Your dedication to the people of our country will take you to great heights. Wishing you a year of continued progress and success. pic.twitter.com/As1bHkTKR5 — M.K.Stalin (@mkstalin) June 19, 2024

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्री की तस्वीर साझा करते हुए उन्हें बर्थडे की बधाई दी। खेड़ा ने पोस्ट में लिखा, "मेरे लिए 19 जून का दिन ही भारत जोड़ो दिवस है।"

बिहार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, "अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष श्री @RahulGandhi जी को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सत्य,अहिंसा,सामाज सुधारक,समानता और न्याय के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे, मैं ईश्वर से कामना करता हूं,आपकी दीर्घायु हो।"

राजनेताओं के आलवा बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक्स पर राहुल की तस्वीर के साथ लिखा, हैप्पी बर्थडे राहुल गांधी जी, आपके उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और प्रेम की कामना करता हूँ।"

इसी तरह अन्य नेताओं ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है।

Warm wishes for good health, happiness and success to Shri @RahulGandhi , on his birthday.



Your commitment and passion towards service to the nation is an inspiration for all, and we witnessed it on full display recently much to the disbelief of many.#HappyBirthdayRahulGandhipic.twitter.com/RseciRGqWY — DK Shivakumar (@DKShivakumar) June 19, 2024

Happy Birthday to Shri @RahulGandhi! May your year be filled with good health, happiness, and continued success in all your endeavors.



Your dedication and leadership inspire many.



Best wishes! #HappyBirthdayRahulGandhipic.twitter.com/hLnfCUMWFh — Siddaramaiah (@siddaramaiah) June 19, 2024

