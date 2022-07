केंद्र पर राहुल गांधी ने बोला हमला, कहा- जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को देना ही पड़ेगा जवाब

Highlights हाल ही में राहुल गांधी ने बढ़ते टैक्स और कोई नौकरी होने को लेकर भी सरकार पर हमला बोला था। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जीएसटी और देश में बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा।

नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे 'असंसदीय' है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जीएसटी और देश में बेरोजगारी को लेकर भी सरकार पर तंज कसा।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "रुपया पहुंचा 80 पार, गैस वाला मांगे रुपए हजार, जून में 1.3 करोड़ बेरोजगार, अनाज पर भी जीएसटी का भार। जनता के मुद्दे उठाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा। संसद में चर्चा और सवालों से भागना सबसे 'असंसदीय' है, प्रधानमंत्री जी।" बता दें कि इससे पहले गांधी ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा था।

