संसद में अमर्यादित शब्दों की नई सूची जारी होने पर राहुल गांधी का तंज,कहा 'ये नए भारत की नई डिक्शनरी है'

Highlights संसद में अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल अब नहीं होगा इसके लिए नई सूची जारी की गई है। कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी सरकार को इस नई सूची के जारी होने के बाद घेरा है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी और की तरफ से भी इस नई सूची को लेकर तंज कसा गया है।

संसद में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को लेकर एक नई सूची जारी की गई है। इस लिस्ट में उन शब्दों के बारे में बताया गया है जिनका इस्तेमाल अब संसद के दोनों सदनों में बैन होगा। हालांकि इस नई सूची को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस की तरफ से कई नेताओं ने संसद में बैन किए शब्दों की सूची पर तंज कसा गया है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा कि यह नई इंडिया की नई डिक्शनरी है। उन्होंने कहा कि जिन शब्दों से सरकार के कामकाज को ठीक तरह से बताया जाता था उनको बैन कर दिया गया है । यहां उन्होंने जुमलाजीवी तानाशाह आदि का जिक्र किया।

New Dictionary for New India. pic.twitter.com/SDiGWD4DfY