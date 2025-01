Rahul Gandhi Visit Patna: राहुल गांधी पहुंचे पटना, ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ को करेंगे संबोधित

Rahul Gandhi Visit Patna: कांग्रेस नेताराहुल गांधी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी शनिवार को पटना में ‘संविधान सुरक्षा सम्मेलन’ को संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि इसके बाद बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय -सदाकत आश्रम- में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होंगे । इसके साथ ही वह नवनिर्मित स्टाफ क्वार्टर एवं एक नवीनीकृत सभागार का उद्घाटन करेंगे, जिनका नाम क्रमशः उनकी दादी इंदिरा गांधी और उनके पिता राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है।

#WATCH | Bihar | Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi arrives at the Patna airport He will attend Samvidhan Suraksha Sammelan at Bapu Sabhagar, in Patna later today. pic.twitter.com/v0uYhhzPyX

लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी पहली बार बिहार के दौरे पर आये हैं। पटना पहुंचने पर बिहार कांग्रेस प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हवाई अड्डे पर राहुल गांधी का स्वागत किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने हवाई अड्डे के बाहर बड़ी संख्या में पार्टी का झंडा लेकर एकत्र हुए नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।

VIDEO | Patna: Congress leader Rahul Gandhi (@RahulGandhi) arrives at Hotel Maurya.



Rahul Gandhi reaches Patna for a day-long visit. He will attend a conference on 'safeguarding' the Constitution and interact with Bihar Congress leaders.



(Full video available on PTI Videos:… pic.twitter.com/81PFyAMyVk