Bharat Jodo Nyay Yatra: राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का तंज, 'यह न्याय यात्रा नहीं अन्याय यात्रा है'

Bharat Jodo Nyay Yatra: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि यह न्याय यात्रा नहीं बल्कि अन्याय यात्रा है। डिप्टी सीएम का यह बयान तब आया है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी स्वीकृति दे दी है।

#WATCH | Lucknow: On SP chief Akhilesh Yadav accepts an invitation to join Congress's Bharat Jodo Nyay Yatra, UP Deputy CM Brajesh Pathak says "This is 'Anyay Yatra' and not Nyay Yatra. He (Akhilesh Yadav) has failed a lot of times and people have rejected them. Samajwadi Party… pic.twitter.com/KsgysSDQQq — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 7, 2024

पाठक ने राहुल के साथ अखिलेश पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव कई बार असफल हो चुके हैं और जनता ने भी उन्हें नकार दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है।

#WATCH | Lucknow, UP: On SP Chief Akhilesh Yadav joining the 'Bharat Jodo Nyay Yatra', UP Finance Minister Suresh Khanna says, "It doesn't matter...The public doesn't have faith in them (Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi)...They have nothing to offer..." pic.twitter.com/TSbxZjy09m — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) February 7, 2024

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है।

मालूम हो कि राहुल गांधी की यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर के थौबल से शुरू हुई थी। यह यात्रा करीब 67 दिनों तक चलने वाली है। जिसमें राहुल 6700 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। इस यात्रा में 15 राज्यों के 110 जिलों को कवर किया जाएगा। इस यात्रा का समापन 20 मार्च को मुंबई में होगा।

#WATCH | Odisha: Congress MP Rahul Gandhi visits and offers prayers at Vedvyas temple in Rourkela, Sundargarh. pic.twitter.com/bFzHT9b7Dg — ANI (@ANI) February 7, 2024

राहुल की यात्रा में अखिलेश

यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने इस बारे में अपने सोशल मीडिया एक्स एकाउंट से पोस्ट किया है। राहुल की यात्रा 16 फरवरी को यूपी पहुंचेगी और इसका पहला पड़ाव चंदौली के सैयदराजा में नेशनल इंटर कॉलेज होगा।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री को 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव राहुल गांधी की यात्रा में अमेठी या रायबरेली से जुड़ सकते हैं।

