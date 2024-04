QS World Universities Ranking: जेएनयू ने मारी बाजी, क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी, देखें लिस्ट

Highlights सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई, दंत चिकित्सा अध्ययन के लिए विश्व स्तर पर 24वें स्थान पर है। विकास अध्ययन के लिए वैश्विक स्तर पर 20वां स्थान मिला है। वैश्विक क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी कर दी गई है।

QS World Universities Ranking: वैश्विक क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी कर दी गई है। जेएनयू भारत का सर्वोच्च रैंक वाला विश्वविद्यालय है और विकास अध्ययन के लिए वैश्विक स्तर पर 20वां स्थान मिला है। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए आईआईएम-अहमदाबाद दुनिया भर के शीर्ष 25 संस्थानों में शामिल है और आईआईएम-बैंगलोर और कलकत्ता शीर्ष 50 में हैं। दंत चिकित्सा अध्ययन श्रेणी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज, चेन्नई, विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर है।

