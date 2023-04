WHO के अलर्ट के बाद क्यूपी फार्मा के निदेशक का बड़ा दावा, "भारत को बदनाम करने के लिए बनाई गई नकली खांसी की दवा"

Highlights पंजाब की कप सिरप निर्मित करने वाली कंपनी के उत्पाद पर डब्ल्यूएचओ का अलर्ट पंजाब स्थित कंपनी के निदेशक ने इसे भारत को बदनाम करने वाली साजिश बताई है मार्शल आइलैंड्स और माइक्रोनेशिया में इस सिरप के दूषित उत्पाद मिले थे

नई दिल्ली: विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मार्शल आइलैंड्स और माइक्रोनेसिया में भारत में निर्मित खांसी की दवाई पर उत्पाद अलर्ट जारी कर दिया है। डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी किए अलर्ट के बाद क्यूपी फार्मा केम लिमिटेड की ओर से प्रतिक्रिया आई है।

फार्मा के प्रबंध निदेशक सुधीर पाठक ने कहा, "किसी ने दवा की नकल की है भारत सरकार को बदनाम करने की कोशिश है।"

दरअसल, डब्ल्यूएचओ ने मार्शल आइलैंड्स और माइक्रोनेशिया में दूषित सीरप पाए जाने के बाद पंजाब की कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्ट को लेकर अलर्ट जारी किया है। दूषित उत्पाद पंजाब की क्यूपी फार्मा केम लिमिटेड (QP Pharma Chem Limited) द्वारा निर्मित बताई जा रही है।

