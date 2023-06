Purvanchal Expressway: पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दो घंटे तक लड़ाकू विमानों का एयर शो, सुखोई और मिराज ने ''टच एंड गो'' का अभ्यास किया, देखें वीडियो

Highlights कार्यक्रम के मद्देनजर 12 किमी मार्ग बंद कर रूट डायवर्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया था। एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने आसमान में करीब एक घंटे तक करतब दिखाये थे।

Purvanchal Expressway: लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर शनिवार को सुलतानपुर जिले के कूरेभार स्थित अरवल कीरी करवत में बनी एयर स्ट्रिप पर करीब दो घंटे तक लड़ाकू विमानों का एयर शो हुआ। साढ़े तीन किमी की एयर स्ट्रिप (हवाई पट्टी) पर लड़ाकू विमान सुखोई और मिराज ने ''टच एंड गो'' का अभ्यास किया।

इस कार्यक्रम के मद्देनजर 12 किमी मार्ग बंद कर रूट डायवर्ट किया गया था। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का लोकार्पण किया था, तब कीरी करवत गांव के पास बने एयर स्ट्रिप पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने आसमान में करीब एक घंटे तक करतब दिखाये थे।

खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरफोर्स के हरक्यूलिस जहाज से एयर स्ट्रिप पर उतर थे। शनिवार सुबह 10 बजे से एयरफोर्स के अधिकारी एयर स्ट्रिप पर पहुंच गए थे। इसके बाद सेना के जहाज आना शुरू हुए। फिर करीब 11 बजे एयरस्ट्रिप पर सुखोई व मिराज जैसे जंगी जहाजों ने उड़ान भरना शुरू किया।

सेना के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा, जयसिंहपुर विधायक राज बाबू उपाध्याय व अन्य अधिकारी और पुलिस बल मौजूद रहा। इस बीच आसपास के दो दर्जन से अधिक गांवों के ग्रामीण भी एयर शो देखने पहुंचे थे। जैसे ही जंगी जहाज उड़ान भरते लोग तालियां बजाने लगते।

वहीं एयर स्ट्रिप पर अचानक कुत्ता आने से वायु सेना दल अलर्ट हुआ। एसपी सोमेन बर्मा के निर्देश पर एयर स्ट्रिप पर कुत्तों को रोकने के लिए फोर्स लगाई गई। उधर आसमान में हल्के-हल्के बादल आते देख ठीक एक बजे एयर शो रोक दिया गया। लखनऊ से गाजीपुर तक बने 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे प्रदेश के नौ जिलों से होकर गुजरता है।

