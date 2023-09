पंजाब: सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर बढ़ा बवाल, प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ''आप सरकार 'बदले की राजनीति' कर रही है''

Highlights कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर घेरा भगवंत मान सरकार को उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार के प्रतिशोध की लड़ाई कांग्रेस सड़कों से अदालत कर लड़ेगी उन्होंने कहा कि आज तक कांग्रेस ने पंजाब में इस तरह की स्थिति कभी नहीं देखी थी

फाजिल्का:पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी से सियासत बेहद गर्म हो गई है। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सुखपाल खैरा से मिलने की इजाजत न देने के बाद शुक्रवार को कहा कि वे भगवंत मान सरकार के प्रतिशोध की लड़ाई के खिलाफ सड़कों पर और कानूनी तौर पर लड़ेंगे।

विधायक खैरा की गिरफ्तारी का मामला उस समय सियासी तुफान में बदल गया, जब पंजाब कंग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और प्रताप सिंह बाजवा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता फाजिल्का सीआईए कार्यालय के बाहर इकट्ठा हुए थे लेकिन शासन ने उन्हें खैरा से मिलाने से इनकार कर दिया।

प्रताप सिंह बाजवा ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में कहा, "आज पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ फाजिल्का में हमारे विधायक सुखपाल खैरा से मिलने गए। पुलिस ने हमें उनसे मिलने से रोक दिया। हम आप पार्टी के इस प्रतिशोध से कानूनी तौर पर और सड़कों पर लड़ेंगे। इस तरह की दबाव रणनीति से हम डरेंगे नहीं।"

Went to meet our MLA @SukhpalKhaira in Fazilka today with senior leadership of Punjab Congress. The police stopped us from meeting him. We will fight this vendetta of AAP party legally and on the streets. We won’t be cowed down by such pressure tactics. pic.twitter.com/GxOrr6Zx5i