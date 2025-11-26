Punjab: छात्रों के बंद के आह्वान के बाद PU में आज छुट्टी, परीक्षाएं स्थगित; जानें क्या है मामला

Punjab: सीनेट चुनावों की घोषणा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों द्वारा 26 नवंबर को पंजाब विश्वविद्यालय (पीयू) को पूरी तरह से बंद किए जाने के आह्वान के बाद, विश्वविद्यालय प्रशासन ने बुधवार को अवकाश घोषित कर दिया । प्रशासन ने परिसर में बुधवार को शिक्षण, गैर-शिक्षण और कार्यालय संबंधी सभी कार्यों को बंद रखने का ऐलान किया है। इसके अलावा, बुधवार को निर्धारित परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं।

पंजाब विश्वविद्यालय के एक बयान में कहा गया है, "आम जनता और विशेष रूप से छात्रों को सूचित किया जाता है कि 26 नवंबर 2025 को सेक्टर-14 स्थित पंजाब विश्वविद्यालय कैम्पस के परीक्षा केंद्रों सीएचडी40, सीएचडी41, सीएचडी43 और सीएचडी44 को डीएवी कॉलेज, सेक्टर-10, चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया गया है और यहां होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन नयी तिथियों पर किया जाएगा, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी।"

इससे पहले, विश्वविद्यालय अधिकारियों ने 26 नवंबर को सामान्य कामकाजी दिन होने और सभी शिक्षकों को उपस्थित रहने को कहा था। कुलपति रेणु विग ने भी संकाय सदस्यों से आग्रह किया था कि वे छात्रों को समझाएं ताकि परीक्षाएं बाधित न हों। उन्होंने कहा था कि प्रदर्शनकारियों के पास असहमति जताने का अधिकार है, लेकिन जो छात्र परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें भी बिना किसी बाधा के परीक्षा देने का अधिकार है।

'पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा' के बैनर तले छात्र सीनेट चुनाव का कार्यक्रम घोषित करने की मांग को लेकर बुधवार को पूर्ण बंद का आह्वान कर चुके थे और उन्होंने गेट नंबर एक और दो को बंद करने की चेतावनी दी थी। छात्रों का यह विरोध प्रदर्शन शुरू में पंजाब विश्वविद्यालय के शासी निकाय- सीनेट और सिंडिकेट के पुनर्गठन के केंद्र के फैसले के खिलाफ शुरू हुआ था।

#WATCH | Chandigarh: Members of the Panjab University Bachao Morcha held a protest last night regarding their call to shut down the university today, on November 26.



Sara, a member of Panjab University Bachao Morcha, says, "Our meeting with the administration today was about… pic.twitter.com/Z80FSbuLXQ — ANI (@ANI) November 26, 2025

हालांकि, सात नवंबर को शिक्षा मंत्रालय ने दबाव के बाद अपनी पिछली अधिसूचना वापस ले ली थी। इसके बावजूद छात्रों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया और अब उनका मुख्य दबाव एक साल से अधिक समय से लंबित सीनेट चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा पर है।

पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधियों ने इससे पहले कुलपति से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि सीनेट चुनाव कार्यक्रम को मंजूरी के लिए कुलाधिपति के पास भेज दिया गया है, उपराष्ट्रपति पंजाब विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। कई राजनीतिक दलों ने भी छात्रों के इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया है।

This is what happened last night in the Punjab University campus, Chandigarh.



Listen to the slogans and tell me it has everything to do with the administration, governance or whatever they are claiming.



Ikki dukki chakk deyange

Dhaun te Godda rakh deyange



sangh sungh nahi… pic.twitter.com/LiXFeUIBwi — Abhijeet Tripathi (@AbhTri_) November 26, 2025

Web Title: Punjab University announces holiday today postpones exams after students call for strike