पंजाब: एसजीपीसी ने डेरा प्रमुख राम रहीम के सुनाम में डेरा केंद्र खोले जाने पर जताई आपत्ति, सरकार से की दखल देने की मांग

Highlights एसजीपीसी ने गुरमीत राम रहीम की कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए सरकार से दखल देने की मांग की एसजीपीसी प्रमुख हरजिंदर एस धामी ने पंजाब के सुनाम में नाम चर्चा घर खोले जाने पर एतराज जताया डेरा प्रमुख राम रहीम 40 दिनों की पेरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से रिहा हुए हैं

चंडीगढ़: रोहतक की सुनारिया जेल से पेरोल से रिहा होने के बाद सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के द्वारा किये जा रहे सार्वजनिक कार्यों पर उंगलियां उठने लगी हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) ने राम रहीम के कार्यशैली पर आपत्ति जताते हुए सरकार से उनकी आपत्तिजनक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग की है।

जानकारी के मुताबिक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रमुख एडवोकेट हरजिंदर एस धामी ने राम रहीम द्वारा पंजाब के सुनाम में नाम चर्चा घर खोले जाने पर तीखा एतराज जताते हुए कहा कि राम रहीम की कार्यशाली के सिख भावनाएं आहत हो सकती हैं और ऐसे में कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है। इसलिए सरकार राम रहीम की गतिविधियों पर फौरन अंकुश लगाते हुए फौरी कार्रवाई करते हुए यह सुनिश्चित करे कि सुनाम में उनके द्वारा किसी भी तरह की ऐसा कार्य न किया जाए जिससे धार्मिक सद्भाव खराब हो।

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee, President, Adv Harjinder S Dhami, on the announcement of Dera Sirsa head Gurmeet Ram Rahim opening a centre in Punjab's Sunam, has requested govt to immediately stop his activities. He also said that Rahim is hurting religious sentiments.