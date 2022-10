सांसद सिमरनजीत सिंह मान को जम्मू-कश्मीर जाने से रोका गया, समर्थकों ने लगाए 'खालिस्तान जिंदाबाद' के नारे

Highlights सिमरनजीत सिंह मान अपने समर्थकों के साथ सोमवार रात से कठुआ जिले के लखनपुर में डेरा डाले हुए हैं प्रशासन ने उन्हें घाटी में कानून-व्यवस्था को लेकर जम्मू-कश्मीर में प्रवेश में जाने से रोक दिया है समर्थकों का "खालिस्तान जिंदाबाद" के नारे लगाने का एक वीडियो सामने आया है

चंडीगढ़: शिरोमणि अकाली दल (ए) के अध्यक्ष और संगरूर (पंजाब) के सांसद सिमरनजीत सिंह मान के समर्थकों का "खालिस्तान जिंदाबाद" के नारे लगाने का एक वीडियो सामने आया है। अधिकारियों ने राजनेता को घाटी में प्रवेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

सिमरनजीत सिंह मान अपने समर्थकों के साथ सोमवार रात से कठुआ जिले के लखनपुर में डेरा डाले हुए हैं, प्रशासन ने उन्हें जम्मू-कश्मीर में प्रवेश से रोक दिया है। यह संभव है कि उनकी यात्रा घाटी में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ सकती है।

खबरों के मुताबिक, मान और उनके समर्थकों ने पिछली रात पंजाब की सीमा से लगे जम्मू-कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में स्थानीय अधिकारियों द्वारा उन्हें पूर्व राज्य में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन में बिताया।

कठुआ के जिलाधिकारी राहुल पांडे के आदेश पर मान को कथित तौर पर रोका गया था, जिसके बाद राजनेता और उनके समर्थकों ने विरोध किया था। यहां तक कि अधिकारियों ने लखनपुर में धारा 144 लागू कर दी है।

दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत जारी अपने आदेश में कठुआ के डीएम ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा उनके संज्ञान में लाया गया था कि मान को जम्मू-कश्मीर में प्रवेश करने और उनकी यात्रा के लिए निर्धारित किया गया था।

जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति को खतरे में डाल सकता है और "सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी" का कारण बन सकता है।

Thus I see no reason to prevent entry of a peaceful delegation, visiting and enquiring upon the people of J&K. Our Party is against such tyranny and special powers given to the army to kill, molest, kidnap, murder and detain any Kashmiri with impunity. (2/2)@SAD_Amritsarpic.twitter.com/XdIQsDya6Z