पंजाबः सीएम भगवंत मान पर हमें गर्व, मंत्री की गिरफ्तारी पर बोले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

Highlights पार्टी अपने खुद के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री मामला दबा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बने मुश्किल से दो महीने भी नहीं हुए हैं।

नई दिल्लीः पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को मंगलवार को पद से बर्खास्त कर दिया गया तथा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का रुख भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने का है।

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप पर गर्व है। अब तक सारी पार्टियों में सेटिंग होती थी। वह अपने मंत्रियों को पकड़ना तो दूर यह एक दूसरे के नेताओं के खिलाफ तक कार्रवाई तक नहीं करते थे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी अपने खुद के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

Today, Punjab CM Bhagwant Mann sacked state's Health Minister...who's been arrested. No one knew about this corruption, neither the media nor Opposition. Had CM Mann wanted, he would've asked for a slice of it with a 'setting': AAP national convener & Delhi CM Arvind Kejriwal https://t.co/LW5Of8LZJ5 pic.twitter.com/5RpUMCql0Q

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ कर उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मामला दबा सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है।

पंजाब में भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा अपने एक मंत्री को हटाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार में शामिल रहने पर हम अपने नेताओं को भी नहीं बख्शेंगे। हमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर गर्व है कि उन्होंने भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने पर अपने मंत्री को तुरंत पद से हटा दिया।

पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बने मुश्किल से दो महीने भी नहीं हुए हैं। मुख्यमंत्री ने खुद सिंगला को मंत्रिमंडल से हटाए जाने की घोषणा की। मान ने कहा कि उन्होंने यह फैसला, सिंगला द्वारा अपने विभाग की निविदाओं और खरीद में कथित रूप से एक प्रतिशत कमीशन की मांग किए जाने की जानकारी मिलने के बाद किया।

All parties had a 'setting' within themselves till now. They didn't take action against each other's leaders, let alone catch their own ministers. It's the first time that a party's taken action against its own ministers. People are very happy with this decision: Arvind Kejriwal pic.twitter.com/5pmjC8G1LV