Punjab: लुधियाना के AAP विधायक की मौत, आधी रात को गोली लगने से गई जान; जांच जारी

Punjab: आम आदमी पार्टी के पंजाब के लुधियाना विधायक की मौत ने सनसनी मचा दी है। लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गुरप्रीत गोगी को गोली लगने के बाद मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना आधी रात के आसपास हुई और विधायक को डीएमसी अस्पताल पहुंचने पर मृत घोषित कर दिया गया।

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) जसकरण सिंह तेजा ने कहा, "घटना आधी रात के आसपास हुई और उन्हें डीएमसी अस्पताल लाए जाने पर मृत घोषित कर दिया गया।"

जसकरण तेजा ने कहा, "गुरप्रीत गोगी को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया, उनके शव को डीएमसी अस्पताल के शवगृह में रख दिया गया है। पोस्टमार्टम किया जाएगा। परिवार के सदस्यों के अनुसार, उन्होंने गलती से खुद को गोली मार ली, उनके सिर में गोली लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा।"

रिपोर्ट के अनुसार, लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी को अपनी लाइसेंसी पिस्तौल साफ करते समय गलती से गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। घटना देर रात हुई। उन्हें घायल अवस्था में डीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। इस संबंध में आगे की जांच चल रही है।

