अमृतपाल सिंह भगोड़ा घोषित, पंजाब में हाई अलर्ट...इंटरनेट और SMS सेवा बंद, जानिए अब तक क्या-क्या हुआ?

Highlights अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए पंजाब में पुलिस का अभियान जारी, राज्य में हाई अलर्ट। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी दलजीत सिंह कलसी को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को शनिवार शाम जालंधर में मोटरसाइकिल पर भागते हुआ आखिरी बार देखा गया था।

अमृतसर: पंजाब पुलिस ने कहा है कि कट्टरपंथी उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश अभी भी जारी है। इस बीच जालंधर के पुलिस आयुक्त कुलदीप सिंह चहल ने शनिवार रात पत्रकारों से कहा, 'वह अब भगोड़ा है और हम उसकी तलाश कर रहे हैं। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे।'

चहल ने कहा कि अमृतपाल सिंह के छह से सात बंदूकधारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार अमृतपाल सिंह को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया है। उसे शनिवार शाम जालंधर में मोटरसाइकिल पर भागते हुआ आखिरी बार देखा गया था। अमृतपाल सिंह के करीबी सहयोगी दलजीत सिंह कलसी को भी हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है।

Daljeet Singh Kalsi alias Sarabjeet Singh Kalsi, an alleged advisor and financer of 'Waris Punjab De' chief Amritpal Singh, has been arrested: Central Agency sources