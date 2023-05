पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल होगी पंजाब सरकार, बहिष्कार के मूड में CM भगवंत मान

Highlights नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल बैठक 27 मई को होने वाली है नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकती है पंजाब सरकार सीएम भगवंत मान ने केंद्र सरकार पर अनदेखी का आरोप लगया

चंडीगढ़: केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी के बीच चल रही खींचातान के बीच पंजाब की 'आप' सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होने से इनकार करते हुए बहिष्कार का मन बनाया है।

बताया जा रहा है कि भगवंत मान के एक नोट के जरिए दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार पंजाब के हितों का ख्याल नहीं रख रही है और इसलिए बैठक का बहिष्कार किया जाएगा।

दरअसल, नीति आयोग की आठवीं बैठक में 27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। पिछले साल हुई बैठक में पंजाब सीएम मान ने इसमें हिस्सा लिया था।

Punjab government likely to boycott the Niti Aayog meeting to be held tomorrow. Punjab CM Bhagwant Mann wrote a note alleging that the central government was not taking care of the interests of Punjab. In the last August meeting, CM had raised issues related to RDF, stubble and…