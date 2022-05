अमित शाह से भगवंत मान ने की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच कई मामलों पर हुई चर्चा

Highlights पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि केंद्र द्वारा सुरक्षा बलों की 10 और कंपनियां मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि हमने ड्रोन रोधी तकनीक का अनुरोध किया।

नई दिल्ली: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने शाह के साथ सीमा प्रबंधन सेवाओं को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे के मुद्दों सहित कई मामलों पर चर्चा की। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा, "केंद्र द्वारा सुरक्षा बलों की 10 और कंपनियां मुहैया कराई जाएंगी।"

उन्होंने आगे कहा कि हमने ड्रोन रोधी तकनीक का अनुरोध किया। उन्होंने (यूनियन एचएम अमित शाह) कहा कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर मिलकर काम करेंगे। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) में बासमती फसल और पंजाब कोटा मुद्दे सहित कई अन्य मामलों पर भी चर्चा हुई। केंद्र ने इस साल फरवरी में पंजाब के बाहर से भाखड़ा ब्यास बोर्ड में दो प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति के लिए चयन मानदंड के लिए बीबीएमएस 1974 नियम के प्रावधानों में संशोधन के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।

We requested anti-drone technology. He (Union HM Amit Shah) said that we will work together in regard to national security. Several other matters including the Basmati crop & Punjab quota issue in Bhakra Beas Management Board (BBMB) were also discussed: Punjab CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/VUP5dq9tDf