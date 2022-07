पंजाब कैबिनेट विस्तारः भगवंत मान सरकार में 5 मंत्री शामिल, मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 15, देखें लिस्ट

Highlights गुरु हर सहाय से विधायक फौजा सिंह, समाना सीट से विधायक चेतन सिंह जौरामाजरा हैं। मंत्रिमंडल में 10 विधायकों को मंत्री के रूप में शामिल किया गया था। वर्तमान में मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में नौ मंत्री हैं।

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। विधायक अमन अरोड़ा, डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर, फौजा सिंह सारारी, चेतन सिंह जौरामाजरा और अनमोल गगन मान ने पंजाब के मंत्री के रूप में शपथ ली।

पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान की मौजूदगी में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई।मान के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री समेत 15 हो गई। आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा पंजाब में सरकार बनाने के तीन महीने से ज्यादा समय बाद यह पहला मंत्रिमंडल विस्तार हुआ।

Anmol Gagan Mann and Chetan Singh Jouramajra accorded oath by Governor Banwarilal Purohit as part of oath-taking ceremony of the newly-appointed Punjab cabinet, in the presence of CM Bhagwant Mann pic.twitter.com/BPbZfRhDRE