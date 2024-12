Punjab Bandh Today: किसानों ने आज किया पंजाब बंद, सड़कें, ट्रेनें बंद; जानें क्या खुला और क्या बंद

Punjab Bandh Today : पंजाब में किसानों ने आज राष्ट्रवापी बंद का आह्वान किया है। इस बंद के कारण पूरा पंजाब प्रभावित रहने वाला है, जहां रेल और सड़कें बंद रहेंगी। बंद का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन के हिस्से के रूप में किया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली की ओर उनके मार्च को रोके जाने के बाद ये समूह 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

प्रमुख किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल (67) अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 26 नवंबर से खनौरी सीमा पर आमरण अनशन पर हैं। उनकी प्रमुख मांगों में फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी शामिल है, जो कृषि सुधारों में लंबे समय से एक मुद्दा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, बंद से परिवहन और सार्वजनिक सेवाओं पर असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि किसान अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ाना चाहते हैं।

गौरतलब है कि किसानों के राज्यव्यापी बंद के साथ एकजुटता दिखाते हुए, सोमवार को पूरे पंजाब में बस सेवाएं अलग-अलग अवधि के लिए निलंबित रहेंगी। चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में PRTC पनबस कर्मचारी संघ की घोषणा के बाद, पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (PRTC) की बस सेवाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक निष्क्रिय रहेंगी।

इस बीच, निजी बस ऑपरेटरों ने सुबह 7 बजे से सुबह 4 बजे तक राज्य भर में सेवाओं के निलंबन की घोषणा करते हुए पूर्ण समर्थन दिया है।

बंद के दौरान सड़क और रेल यातायात दोनों बाधित रहेंगे। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य भर में सरकारी और निजी संस्थान भी सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेंगे।

हालांकि, आवश्यक संचालन सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन सेवाएं अप्रभावित रहेंगी। व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों, कर्मचारी संघों, टोल प्लाजा कर्मचारियों, पूर्व सैनिकों, सरपंचों, शिक्षक संघों और सामाजिक संगठनों सहित विभिन्न समूहों ने किसानों के मुद्दे को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

Amid Punjab Bandh call by farmers!



The ISSER road (Mohali) going towards the airport road is blocked by the farmers, “Farmer union leaders embarks a chakka jam on roads and rail lines from 7 am to 4 pm. . Only emergency vehicles, such as ambulances, marriage vehicles, or anyone… pic.twitter.com/lVzdbkVY1t