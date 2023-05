ग्रंथियों पर हमला करने और पवित्र ग्रंथ की बेअदबी के आरोपी की पुलिस हिरासत में हुई मौत, बेचैनी के बाद जेल से अस्पताल लाया गया था

Highlights मोरिंडा में स्थित एक गुरुद्वारे में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी करने और दो ग्रंथियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उसकी पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह ने बताया कि आरोपी की सिविल अस्पताल में मौत हो गई।

चंडीगढ़ः पंजाब के मोरिंडा में हाल में हुई बेअदबी की घटना के आरोपी की मानसा के सदर अस्पताल में सोमवार को मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी । पुलिस ने बताया कि आरोपी को मानसा जिले की एक जेल में रखा गया था, जहां उसने ‘‘बेचैनी’’ महसूस होने की शिकायत की थी।

गौरतलब कि जसवीर सिंह नामक आरोपी को प्रदेश के रूपनगर जिले के मोरिंडा में स्थित एक गुरुद्वारे में गुरुग्रंथ साहिब की बेअदबी करने और दो ग्रंथियों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी द्वारा ग्रंथियों पर हमला करने का वीडियो भी सामने आया था जिसमें वह गुरुग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे दो धार्मिक गुरुओं पर हमला किया था। हमले के बाद श्रद्धालुओं ने आरोपी की पिटाई भी की थी। उसकी पुलिस हिरासत की अवधि खत्म होने पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मानसा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नानक सिंह ने बताया कि आरोपी की सिविल अस्पताल में मौत हो गई।

Unfortunate scenes from Morinda. A man entered the Gurudwara with shoes on. Assaulted the Granthis & tried to tear down SGGS. He was overpowered by the sangat & handed over to the police.



When one issue is about to die down in Punjab, the anti-Punjab forces prop another up.… pic.twitter.com/su6GtWRRRs