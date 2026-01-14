पुणे नगर निकायः कौसरबाग, कोंढवा और कटराज में पैसा बांट रहे विपक्षी दल, शिवसेना नेता नीलम गोरहे ने कहा-हमारे प्रत्याशी को डरा रहे...

Highlights निर्वाचन आयोग को इन शिकायतों का संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ‘जय श्रीराम’ का महापौर नहीं बना, तो 16 जनवरी को हरे झंडे/हरे फूल लहराए जाएंगे। मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने और डराने-धमकाने का सहारा लिया।

Pune: शिवसेना नेता नीलम गोरहे ने मंगलवार को कहा कि 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनावों से पहले पुणे के कुछ निकाय वार्ड में धन वितरित किया गया और उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के हस्तक्षेप की मांग की। चुनाव प्रचार समाप्त हो जाने के बाद एक प्रेसवार्ता में गोरहे ने कहा कि कौसरबाग, कोंढवा और कटराज में शिवसेना के उम्मीदवारों के खिलाफ मैदान में उतरे प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों ने मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए पैसे बांटने और डराने-धमकाने का सहारा लिया। गोरहे ने कहा, ‘‘हमें कुछ वार्ड से पैसे बांटने और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कुछ प्रतिद्वंद्वियों द्वारा धमकाने की शिकायतें मिली हैं। निर्वाचन आयोग को इन शिकायतों का संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए।’’

वहीं ठाणे में प्रदेश के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता नितेश राणे ने मंगलवार को प्रचार को सांप्रदायिक रंग देते हुए मतदाताओं से ठाणे नगर निकाय चुनाव में ऐसे महापौर को चुनने की अपील की जो ‘जय श्री राम’ का नारा लगाता हो। उन्होंने मतगणना दिवस का जिक्र करते हुए कहा कि अगर देशभक्त हिंदू अनभिज्ञ बने रहते हैं, तो 16 जनवरी को हरे फूल उगाए जाएंगे।

नगर निकाय चुनावों के प्रचार के आखिरी दिन राणे ने ‘वोट जिहाद’ का मुद्दा उठाते हुए विपक्ष पर धार्मिक फतवों के आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “हमने इस वोट जिहाद को बेनकाब कर दिया है।” राणे ने आरोप लगाया कि भाजपा के खिलाफ मस्जिदों और अज़ान के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, “देशभक्त हिंदू समाज को सतर्क रहना चाहिए। अगर ‘जय श्रीराम’ का महापौर नहीं बना, तो 16 जनवरी को हरे झंडे/हरे फूल लहराए जाएंगे।”

ठाणे जिले में भाजपा और शिवसेना कार्यकर्ताओं के बीच झड़प; पांच लोग गिरफ्तार

कल्याण-डोंबिवली नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान वार्ड नंबर 29 में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के बीच झड़प होने के बाद शिवसेना के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। यह घटना मंगलवार देर रात हुई।

रामनगर थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, भाजपा उम्मीदवार आर्य नाटेकर के पति ओमनाथ नाटेकर पर शिवसेना उम्मीदवारों और लगभग 60 कार्यकर्ताओं की भीड़ ने कथित तौर पर हमला किया था। स्थानीय ठेकेदार नाटेकर ने दावा किया कि चुनाव प्रचार से लौटते समय उन पर धारदार हथियार और लोहे की सरिया से हमला किया गया।

उनका इलाज फिलहाल एमआईडीसी स्थित एम्स अस्पताल में किया जा रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) सुहास हेमाडे ने बताया कि 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा, ‘‘हमने अब तक शिवसेना के पांच कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।’’

