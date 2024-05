Pune Lok Sabha Elections 2024: पूर्व वायु सेना प्रमुख प्रदीप वसंत नाइक की पत्नी मधुबाला का नाम वोटर लिस्ट से गायब, जानें क्या कहा...

Highlights Pune Lok Sabha Elections 2024: हम निराश हैं। सूची में से ऐसे कई नाम हटाए जाने की जानकारी मिली है। Pune Lok Sabha Elections 2024: पुणे संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने पूर्व महापौर मुरलीधर मोहोल को मैदान में उतारा है। Pune Lok Sabha Elections 2024: मुकाबला कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर से है।

Pune Lok Sabha Elections 2024: पूर्व वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल प्रदीप वसंत नाइक ने सोमवार को मतदान के दौरान मतदाता सूची में अपनी पत्नी मधुबाला का नाम नहीं होने पर निराशा जताई। एयर चीफ मार्शल नाइक (75) अपनी पत्नी और बेटे विनीत (43) के साथ सोमवार सुबह शहर के सैपलिंग स्कूल बानेर रोड स्थित मतदेय स्थल संख्या-26 पर वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया, ‘‘मैंने और मेरे बेटे ने तो वोट डाल दिया लेकिन मेरी 72 वर्षीय पत्नी का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। जब हमने वहां मौजूद अधिकारी के संज्ञान में यह बात लाई तो उन्होंने कहा कि वह कोई मदद नहीं कर सकते।’’ पूर्व वायु सेना प्रमुख ने कहा, ‘‘हम निराश हैं। सूची में से ऐसे कई नाम हटाए जाने की जानकारी मिली है।

यह पता लगाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है।’’ पुणे संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पूर्व महापौर मुरलीधर मोहोल को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला कांग्रेस के रवींद्र धंगेकर से है जिन्होंने पिछले साल कस्बा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी को हरा दिया था।

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में महाराष्ट्र की 48 में से 11 लोकसभा सीट पर मतदान सोमवार सुबह सात बजे शुरू हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जालना, औरंगाबाद, मावल, पुणे, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी और बीड लोकसभा क्षेत्रों में मतदान सुबह सात बजे शुरू हुआ, जो शाम छह बजे समाप्त होगा।

इस चरण में केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता पंकजा मुंडे और अभिनेता से नेता बने अमोल कोल्हे प्रमुख उम्मीदवारों में शामिल हैं। चौथे चरण की 11 लोकसभा सीट पर कुल 298 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें बीड निर्वाचन क्षेत्र से सबसे अधिक 41 और नंदुरबार में सबसे कम 11 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

चौथे चरण के चुनाव में कुल मिलाकर 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें 1.18 करोड़ पुरुष, 1.09 करोड़ महिलाएं और 1272 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीट पर मतदान के लिए 23,284 मतदान केंद्र स्थापित किये गये हैं, जिनमें से 83 को संवेदनशील माना गया है।

मराठवाड़ा में छत्रपति संभाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 20 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। लोकसभा चुनाव के पहले तीन चरणों में राज्य की 48 सीट में से 24 पर मतदान हो चुका है। पांचवें चरण में राज्य की 13 सीट पर अंतिम दौर का मतदान 20 मई को होगा।

