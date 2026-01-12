PSLV-C62 Mission: लॉन्च के बाद इसरो का रॉकेट कंट्रोल से बाहर, 16 अंतरिक्ष में खो गए सैटेलाइट

नई दिल्ली: इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (ISRO) के लिए एक झटका लगा है, क्योंकि भारत के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) मिशन में सोमवार को लॉन्च के तुरंत बाद एक गड़बड़ी आ गई।

इसरो ने पुष्टि की कि रॉकेट के तीसरे स्टेज के दौरान एक विचलन देखा गया। इसके परिणामस्वरूप, 12 जनवरी 2026 को श्रीहरिकोटा से शानदार लॉन्च के बावजूद, सभी 16 सैटेलाइट खो गए। इसरो ने एक्स पर घोषणा की, "PSLV-C62 मिशन में PS3 स्टेज के अंत में एक गड़बड़ी आई। विस्तृत विश्लेषण शुरू कर दिया गया है।"

इसरो के चेयरमैन डॉ. वी. नारायणन ने कहा कि डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है और स्पेस एजेंसी जल्द से जल्द डिटेल्स शेयर करेगी, लेकिन उन्होंने मिशन को सफल या असफल घोषित नहीं किया।

लॉन्च के पहले कुछ मिनट प्लान के मुताबिक ही रहे। ISRO के मुताबिक, चार स्टेज वाले रॉकेट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के पहले और दूसरे स्टेज ने नॉर्मल तरीके से काम किया।

The PSLV-C62 mission encountered an anomaly during end of the PS3 stage. A detailed analysis has been initiated. — ISRO (@isro) January 12, 2026

हालांकि, तीसरे स्टेज के दौरान रॉकेट के रास्ते में बदलाव देखा गया। डॉ. नारायणन ने बाद में कहा कि मिशन उम्मीद के मुताबिक रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाया, हालांकि उन्होंने इसे सफलता या विफलता में से किसी भी कैटेगरी में रखने से मना कर दिया।

एक बार नतीजा कन्फर्म होने के बाद, इसका भारत की स्पेस एजेंसी के साथ-साथ उन प्राइवेट स्टार्ट-अप्स पर भी बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है जो सैटेलाइट लॉन्च के लिए PSLV पर तेज़ी से निर्भर हो रहे हैं।

