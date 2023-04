PSLV-C55: सिंगापुर के दो उपग्रहों के साथ PSLV-C55 लॉन्च, इसरो ने किया कमाल, देखें वीडियो

Highlights पीएसएलवी-सी55 ने सिंगापुर के दो उपग्रहों को इच्छित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। उपग्रहों का संयुक्त वजन लगभग 757 किलोग्राम था। एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन नैनो-उपग्रह सह-यात्री उपग्रह को ले गया।

श्रीहरिकोटाः आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो ने एक कारनामा किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सिंगापुर के दो उपग्रहों के साथ PSLV-C55 लॉन्च किया। सिंगापुर के उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) की वाणिज्यिक शाखा के साथ एक अनुबंध के तहत लॉन्च किया गया।

पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 बजे ग्रह के चारों ओर 700 किलोग्राम से अधिक पेलोड जमा करने के लिए उड़ान भरी। पीएसएलवी-सी55 मिशन ने प्राथमिक मिशन के रूप में दो बड़े उपग्रह टीएलईओएस-2, एक सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह और ल्यूमलाइट-4, एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन नैनो-उपग्रह सह-यात्री उपग्रह को ले गया।

#WATCH | Andhra Pradesh: Indian Space Research Organisation (ISRO) launches its PSLV-C55 with two Singaporean satellites for Earth observation, from Sriharikota.



