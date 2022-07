Prophet Muhammad Row: अजमेर शरीफ का खादिम सलमान चिश्ती गिरफ्तार, नूपुर शर्मा को मारने वाले को घर देने की कही थी बात

Highlights अजमेर पुलिस ने खादिम सलमान चिश्ती को गिरफ्तार कर लिया है। इसने नूपुर शर्मा को मारने वाले को इनाम देने की बात कही थी। इस धमकी का एक वीडियो भी बनाया था।

Nupur Sharma Row: अजमेर पुलिस (AjmerPolice) ने नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) की हत्या करने वाले को अपना घर देने की दावा करने वाले सलमान चिश्ती (Salman Chishti) को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी सोशल मीडिया (Social Media) पर भड़काऊ वीडियो पोस्ट करने के आरोप में किया गया है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि शुरुआती जांच में यह पता चल रहा है कि आरोपी ने नशे में यह वीडियो बनाया है और इसे वायरल करवाया है। मामले में पुलिस उससे आगे की पूछताछ कर रही है।

एबीपी की एक खबर के अनुसार, नूपुर शर्मा को जान से मारने वाले को अपना घर देने का दावा करने वाला वीडियो जब वायरल हो गया तब पुलिस ने आरोपी सलमान पर मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी थी। इसके लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई थी और उसकी तलाश में उसके घर के साथ अलग-अलग जगहों पर दबिश देना शुरू कर दिया था। पुलिस ने जब उसकी तलाशी तेज की तो उसकी खबर मिली और वह खादिम मोहल्ला स्थित अपने घर में पाया गया जहां से उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।

Rajasthan | AjmerPolice arrested Salman Chishti, Khadim of Ajmer Dargah last night for allegedly giving a provocative statement against suspended BJP leader Nupur Sharma: Additional Superintendent of Police, Vikas Sangwan pic.twitter.com/6U3WCjVar7