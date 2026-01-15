प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाला को मानसरोवर अमृत वैद्यम पुरस्कार सम्मान
समारोह में प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाला को पुरस्कार स्वरूप 51 हजार रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए।
नई दिल्लीः विश्व आयुर्वेद परिषद तथा मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में स्वामी विवेकानंद की जयंती की स्मृति में युवा उत्सव के रूप में भव्य एवं गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली की पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाला को आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके अतुलनीय एवं दीर्घकालिक योगदान के लिए 'मानसरोवर अमृत वैद्यम पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाला को पुरस्कार स्वरूप 51 हजार रुपए की सम्मान राशि, प्रशस्ति पत्र तथा स्मृति-चिह्न प्रदान किए गए।
आयोजकों ने उनके शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं अनुसंधानात्मक योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से आयुर्वेद शिक्षा, शोध एवं स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। इस अवसर पर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के डीन पीएचडी. प्रोफेसर महेश व्यास विशिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
इस अवसर पर उपस्थित विद्वानों, शिक्षाविदों एवं आयुर्वेदाचार्यों ने प्रोफेसर मंजूषा राजगोपाला के कार्यों को प्रेरणास्रोत बताते हुए कहा कि उनका सम्पूर्ण जीवन आयुर्वेद के विद्यार्थियों और चिकित्सकों के लिए मार्गदर्शक है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए आयुर्वेद के प्रचार-प्रसार एवं वैश्विक स्वीकृति हेतु निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया।