दोबारा कोरोना पॉजिटिव हुईं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, ट्वीट कर दी जानकारी

Highlights प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज फिर से कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि घर में आइसोलेट रहेंगे और सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। इससे पहले प्रियंका गांधी वाद्रा 3 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थीं।

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा, "आज फिर से कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। घर में आइसोलेट रहेंगे और सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे।" बता दें कि इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा 3 जून को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थीं।

Tested positive for covid (again!) today. Will be isolating at home and following all protocols.