कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच प्रियंका गांधी जब एक रेस्तरां पहुंचकर बनाने लगीं डोसा, देखें वीडियो

बेंगलुरु: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा को कर्नाटक के एक रेस्तरां में डोसा बनाते हुए देखा गया है। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे है जिसमें कांग्रेस महासचिव को रेस्तरां में डोसा बनाते हुए देखा गया है। उनके साथ कर्नाटक कांग्रेस के कई और बड़े नेता भी मौजूद थे।

प्रियंका गांधी ने न केवल डोसा बनाया बल्कि रेस्तरां में छोटे बच्चों से बात भी किया है। वीडियो में डोसा बनाते समय वहां मौजूद लोगों द्वारा यह भी कहते हुए सुना गया है कि 'मैडम और एक दो...', इस पर बोलते हुए कांग्रेस महासचिव ने कहा है कि '...आप खाओगे।'

प्रियंका गांधी वाद्रा ने चुनावी राज्य कर्नाटक में बुधवार को अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से विराम लिया और यहां एक रेस्तरां में डोसा बनाने के कुछ गुण सीखे। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रमुख डी. के. शिवकुमार, पार्टी महासचिव एवं कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला एवं कुछ अन्य लोगों के साथ प्रियंका मैसुरु के सबसे पुराने रेस्तरां में से एक ‘मयलारी होटल’ में नाश्ता करने गई थीं।

#WATCH | Congress leader Priyanka Gandhi Vadra tries her hand at making dosas in Mylary Agrahara restaurant in Karnataka's Mysuru



(Video source: Congress) pic.twitter.com/RxCwyry2Js