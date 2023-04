पहलवानों पर पीटी उषा की टिप्पणी पर प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights उषा ने गुरुवार को कहा कि पहलवानों में अनुशासन की कमी है। चतुर्वेदी ने कहा कि देश की छवि तब खराब होती है जब यौन उत्पीड़न के आरोपी सांसद बच जाते हैं जबकि पीड़ितों को न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

नई दिल्ली: शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने शुक्रवार को भारतीय कुश्ती संघ (आईओए) की अध्यक्ष पीटी उषा की भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ विरोध करने वाले पहलवानों की आलोचना पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमें सामूहिक रूप से अपनी महिला खिलाड़ियों के लिए बोलने की जरूरत है।

उषा ने गुरुवार को कहा कि पहलवानों में अनुशासन की कमी है क्योंकि वे सिंह के पास जाने के बजाय अपना विरोध फिर से शुरू करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्होंने रिपोर्टर्स से कहा, "हमारा मानना ​​है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए आईओए में एक समिति और एथलीट आयोग है। गली (दोबारा) में जाने के बजाय उन्हें हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन वे आईओए में बिल्कुल नहीं आए।"

यह पूछे जाने पर कि क्या आईओए पहलवानों से संपर्क करेगा क्योंकि वे इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे प्रदर्शन स्थल नहीं छोड़ेंगे उषा ने पलटवार करते हुए कहा, "कुछ अनुशासन होना चाहिए। वे हमारे पास आने के बजाय सीधे सड़कों पर चले गए हैं। यह खेलकूद के लिए अच्छा नहीं है।"

Country’s image is tarnished when we have MPs accused of sexual harassment going scot free while the victims have to struggle for justice.

Am sorry Ma’m we must collectively speak up for our sportswomen not accuse them of tarnishing image when they are the ones who won laurels… pic.twitter.com/Gp9mCA1ZVc