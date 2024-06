प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का हुआ आगाज

Highlights 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली उनके साथ केंद्र में नवनियुक्त मंत्रियों और नवनिर्वाचित सांसद पद की शपथ लेंगे हालांकि, आगामी 26 और 27 जून को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है

नई दिल्ली: आज से शुरू हुए 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद पद की शपथ ली। इसके साथ पहले सत्र की पहली बैठक शुरू हो चुकी है। वहीं, बाकी सांसदों के शपथ लेने का सिलसिला जारी है। इससे पहले पीएम मोदी रा संबोधन हुआ। तभी अपने दिए भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि आज वैभव का दिन है। साथ ही पीएम मोदी ने नए सांसदों का स्वागत भी किया और कहा कि देश चलाने के लिए सहमति जरूरी है।

18वीं लोकसभा के पहले सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई। फिर, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र से पहले पीएम मोदी का संबोधन हुआ। इस संबोधन में पीएम मोदी ने नई सरकार और विपक्ष की भूमिका पर बात की। बताते चले कि आज से शुरू हुए संसद का सत्र 3 जुलाई, 2024 तक चलने वाला है।

18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, "संसदीय लोकतंत्र में यह एक गौरवशाली दिन है। आजादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए संसद भवन में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। ये पुराने संसद भवन में होता था। इस महत्वपूर्ण दिन पर, मैं सभी नवनिर्वाचित सांसदों का हार्दिक स्वागत करता हूं, उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

#WATCH | First session of 18th Lok Sabha | Prime Minister Narendra Modi says, "In Parliamentary democracy, this is a glorious day...For the first time after independence, swearing-in ceremony is taking place at our own new Parliament building. It used to happen in the Old… pic.twitter.com/vicGInKMob