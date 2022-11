प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिल परिधान में पहुंचे काशी, लोगों ने कहा, 'वणक्कम मोदी अन्ना', किया ‘काशी तमिल समागम’ का उद्धाटन

Highlights प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में काशी में भव्य तमिल समागम का उद्धाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए दक्षिण भारत की परंपरागत पोशाक में काशी पहुंचे पीएम मोदी को पारंपरिक तमिल पोशाक में देखकर काशी के लोगों ने कहा 'वणक्कम मोदी अन्ना'

वाराणसी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी में काशी में भव्य तमिल समागम का उद्धाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर ग्राउंड में तमिल भाषियों को तमिल में संबोधित कर रहे हैं। शनिवार की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की परंपरागत पोशाक में काशी की धरती पर कदम रखा। जिसे देखने के बाद काशी के लोगों ने हर हर महादेव के साथ-साथ 'वणक्कम मोदी अन्ना' का जयघोष किया।

इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक- तमिल का घर है। हमें इस पर गर्व करना चाहिए और भाषा को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। जब हम दुनिया को दुनिया की इस सबसे पुरानी भाषा के बारे में बताते हैं तो पूरा देश गौरवान्वित होता है।

India is home to one of the world's oldest languages- Tamil. We need to be proud of this & work towards strengthening the language. The entire country is proud when we tell the world about this oldest language in the world: PM Modi at 'Kashi Tamil Sangamam' in UP's Varanasi