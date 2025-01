Pravasi Bharatiya Divas: पीएम मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी, बोले- "प्रवासी भारतीयों की मदद करना हमारी जिम्मेदारी..."

Pravasi Bharatiya Divas: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को प्रवासी भारतीयों के लिए विशेष पर्यटक ट्रेन ‘प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस’ को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से ट्रेन ने सफर शुरू किया। यह ट्रेन प्रवासी भारतीयों को तीन सप्ताह तक देशभर के कई पर्यटक और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस (पीबीडी) सम्मेलन से ट्रेन को हरी झंडी दिखाई।

इस दौरान पीएम ने कहा, ""दोस्तों, हम आपकी सुविधा और आराम को बहुत महत्व देते हैं। आपकी सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम संकट की स्थिति में अपने प्रवासी भारतीयों की मदद करना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, चाहे वे कहीं भी हों।"

PM Modi says, "Friends, we give great importance to your convenience and comfort. Your safety and welfare are our top priority. We consider it our responsibility to help our diaspora during crisis situations, no matter where they are."

गौरतलब है कि प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण आठ जनवरी से 10 जनवरी तक विदेश मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का विषय ‘विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान’ है। सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करने के अलावा, प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को रिमोट के माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे।

Addressing Indian diaspora at 18th Pravasi Bharatiya Divas, PM Modi says," I feel very happy when I meet you all. I never forget the love and blessings I have received from you all. Today, I also want to thank you all, because of you I get a chance…"

At 18th Pravasi Bharatiya Divas, PM Modi says, "In just a few days, the Mahakumbh will start in Prayagraj. The festival of Makar Sankranti, Magh Bihu are also coming up. There is a joyful atmosphere everywhere. For us, it was on this day in 1915…"

दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली यह सेवा भारतीय प्रवासियों के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन है जो तीन सप्ताह तक उन्हें भारत के कई पर्यटन और धार्मिक स्थलों का सफर कराएगी।

PM Modi welcomed by Odisha CM Mohan Charan Majhi and External Affairs Minister Dr S Jaishankar at the inauguration of 18th Pravasi Bharatiya Divas in Bhubaneswar



(Video source: DD) pic.twitter.com/0adJMZvxqO — ANI (@ANI) January 9, 2025

