पोलैंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वारसॉ सैन्य हवाईअड्डे पर हुआ स्वागत, 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा

Highlights प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं मोदी राष्ट्रपति आंद्रजेज सेबेस्टियन डूडा से मिलेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे यह यात्रा पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है

Prime Minister Narendra Modi in Warsaw, Poland: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पोलैंड पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पोलैंड की उनकी पहली यात्रा द्विपक्षीय मित्रता को गति प्रदान करेगी तथा दोनों देशों के लोगों को लाभान्वित करेगी। वह दो देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में यहां पहुंचे हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव भी जाएंगे। पोलैंड में अपने प्रवास के दौरान मोदी राष्ट्रपति आंद्रजेज सेबेस्टियन डूडा से मिलेंगे और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे।

Landed in Poland. Looking forward to the various programmes here. This visit will add momentum to the India-Poland friendship and benefit the people of our nations. pic.twitter.com/KniZnr4x8g