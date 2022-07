Presidential Election Results 2022: दूसरे राउंड के नतीजों का ऐलान, मुर्मू के खाते में 809 वोट, तो सिन्हा को मिले 329 वोट

Highlights नतीजों में द्रौपदी मुर्मू को अब तक मिले 483299 वोट वैल्यू यशवंत सिन्हा को अब तक 1,89, 876 वोट वैल्यू प्राप्त हुई

नई दिल्ली: राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे दौर के नतीजों का ऐलान हो चुका है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू यहां भारी अंतर से लीड कर रही हैं। राज्यसभा के सचिव पीसी मोदी ने नतीजों की घोषणा करते हुए कहा पहले 10 राज्यों के मतपत्रों की वर्णानुक्रम में गणना की गई।

उन्होंने कहा इसमें कुल वैध मत 1138 और उनका कुल मूल्य 1,49,575 है। इसमें से द्रौपदी मुर्मू को 809 वोट मिले हैं, जिनकी कीमत 1,05,299 है और यशवंत सिन्हा को 329 वोट मिले हैं, जिनकी कीमत 44,276 है। दोनों उम्मीदवारों के बीच यह 480 वोटों का है। द्रौपदी मुर्मू को अब तक 483299 वोट वैल्यू, यशवंत सिन्हा को अब तक 1,89, 876 वोट मूल्य प्राप्त हुए।

After 2nd round, where ballot paper of first 10 states alphabetically counted - total valid votes 1138 & their total value 1,49,575. Out of this, Droupadi Murmu gets 809 votes valued at 1,05,299 & Yashwant Sinha gets 329 votes valued at 44,276: PC Mody, Secretary Gen, Rajya Sabha pic.twitter.com/5y1ZPwxWhs