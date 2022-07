Presidential Election Results 2022: द्रौपदी मुर्मू बनीं देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति, तीसरे राउंड में ही हासिल किया मुकाम

Highlights द्रौपदी मुर्मू ने तीसरे दौर की मतगणना के अंत में कुल वैध वोटों का 50% अंक पार किया यशवंत सिन्हा ने द्रॉपदी मुर्मू को दी बधाई, कहा- संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करें एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कुल 5,77,777 वोट मूल्य मिले

नई दिल्ली: द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति चुनाव के तीसरे राउंड के नतीजों में ही उन्होंने जीत का परचम लहराया है। उन्होंने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को भारी वोटों के अंतरों से मात दी है। उनके गृह राज्य उड़ीसा में जश्न का माहौल है। इस जीत के साथ मुर्मू देश की अगली राष्ट्रपति बनेंगी।

तीसरे राउंड में कवर किए गए राज्यों में केरल, एमपी, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा और पंजाब हैं। इस दौर में कुल वैध मत 1,333 हैं। वैध मतों का कुल मूल्य 1,65,664 है। द्रौपदी मुर्मू को 812 वोट मिले हैं जबकि यशवंत सिन्हा को 521 वोट प्राप्त हुए। यहां भी मुर्मू 291 वोटों से आगे रहीं। एनडीए उम्मीदवार मुर्मू को कुल 5,77,777 वोट मूल्य मिले हैं तो यशवंत सिन्हा ने 2, 61062 वोट वैल्यू हासिल की है। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार मुर्मू ने तीसरे दौर की मतगणना के अंत में कुल वैध वोटों का 50% अंक पार किया।

विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने इस मौके पर मुर्मू को बधाई दी है। उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 में उनकी जीत पर द्रौपदी मुर्मू को दिल से बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि वास्तव में, हर भारतीय उम्मीद है कि 15 वें राष्ट्रपति के रूप में वह बिना किसी डर या पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करें। मैं देशवासियों के साथ उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।

3rd round | States covered are K'taka, Kerala, MP, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha & Punjab. In this round, total valid votes 1,333. Total value of valid votes is 1,65,664. Droupadi Murmu got 812 votes, Yashwant Sinha 521 votes: PC Mody, Secy Gen, RS pic.twitter.com/yrl2ldR4wP