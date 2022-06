राष्ट्रपति चुनाव: विपक्ष की ओर से संयुक्त उम्मीदवार होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा

Highlights यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार चुने गए हैं। भारत के धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक ताने-बाने को बनाए रखने के लिए विशिष्ट रूप से योग्य हैं।

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा संयुक्त उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित 13 विपक्षी दलों ने सहमति जतायी है।

इससे पहले, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी के नामों को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन उन सभी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि हमें खेद है कि मोदी सरकार ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर आम सहमति बनाने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किया।

We (opposition parties) have unanimously decided that Yashwant Sinha will be the common candidate of the Opposition for the Presidential elections: Congress leader Jairam Ramesh pic.twitter.com/lhnfE7Vj8d