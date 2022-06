Presidential Election 2022: शरद पवार और सीएम नीतीश राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल नहीं, 15 जून को मुख्यमंत्री ममता ने बुलाई बैठक

Highlights वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक-साथ लाने की कोशिश में व्यस्त हैं। भाजपा नीत राजग राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार को आसानी से जीता सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ-साथ राज्यों के विधायक वोट डालते हैं।

Presidential Election 2022: राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। ममता बनर्जी और शरद पवार ने बैठक के दौरान आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा की। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस भी बैठक में शामिल हो सकती है।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने को इच्छुक नहीं हैं। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति भवन की दौड़ में उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में अपनी दावेदारी को लेकर लगाई जा रही अटकलों को विराम लगाते हुए कहा कि वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की दौड़ में शामिल नहीं हैं।

