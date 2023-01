74वें गणतंत्र दिवस 2023: राष्ट्रपति मुर्मू दिखीं ओडिशा की सिल्क साड़ी में तो पीएम मोदी ने पहन रखी थी बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी, देखें फोटो

Highlights 74वें गणतंत्र दिवस 2023 के मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी अलग-अलग पहनावे में दिखे है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति मुर्मू ओडिशा की सिल्क साड़ी में दिखाई दी है। तो वहीं पीएम मोदी को इस बार बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी में देखा गया है।

नई दिल्ली: आज 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी के पहनावे ने सबको अपने ओर खींचा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले से ही साड़ी को बहुत पसंद करती है और वह आज गणतंत्र दिवस के मौके पर भी साड़ी में नजर आईं है।

यही नहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने भी बहुरंगी राजस्थानी पगड़ी पहनी है जो भारत की एकता में अनेकता को दर्शाता है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अकसर सिल्क साड़ी पहनती है। वे राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में संथाली साड़ी पहनी हुई दिखाई दी थी।

आज गणतंत्र दिवस के परेड के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा की सिल्क साड़ी में देखा गया है। वे गुलाबी और सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिसके बॉर्डर में टेंपल बनाया हुआ था। यही नहीं वे इसके साथ एक भूरे रंग के शॉल में भी दिखी है।

Delhi | President Droupadi Murmu leads the nation in celebrating Republic Day



Egypt’s President Abdel Fattah al-Sisi attends the ceremonial event as the chief guest



Simultaneously, National Anthem and 21-gun salute presented pic.twitter.com/hi3joxFs57