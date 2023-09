नेहरू मेमोरियल का नाम बदलकर हुआ प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी मंजूरी

नई दिल्ली: गुरुवार को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) सोसायटी का नाम बदलकर प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसायटी करने को मंजूरी दे दी। यह तीन मूर्ति परिसर में प्रधानमंत्री संग्रहालय के उद्घाटन के एक साल बाद आया है जो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता था।

यह नाम पिछले महीने लागू हुआ। यह निर्णय 15 जून को एनएमएमएल सोसाइटी की एक विशेष बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो सोसाइटी के उपाध्यक्ष हैं, ने की। एनएमएमएल सोसाइटी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसके 29 सदस्यों में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर शामिल हैं।

President Droupadi Murmu has approved the renaming of the Nehru Memorial Museum and Library (NMML) as the Prime Ministers' Museum, reads the gazette notification. pic.twitter.com/5ydrIfLjWT