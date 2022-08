Video: गंगा में चिकन और हुक्का पार्टी का वीडियो हुआ वायरल, बीच नदी में नाव पर सवार होकर मनाया गया जश्न

Highlights प्रयागराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोगों को गंगा नदी में चिकन और हुक्का पार्टी करते देखा गया है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में लग गई है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कुछ युवक को नाव पर बैठे पार्टी करते देखा जा रहा है। वायरल वीडियो में यह देखा गया है कि कैसे कुछ युवक एक नाव पर सवार होकर हुक्का पी रहे है और वहीं पर नॉनवेज रेडी कर पार्टी का मजा ले रहे है।

वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि वे इन आरोपियों को जल्द से जल्द कर लेगी।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ लोग एक नाव पर सवार होकर वहां पार्टी कर रहे है। पार्टी के दौरान एक शख्स को नाव पर हुक्का पीते हुए देखा गया है। वीडियो में यह भी देखा गया है कि उस शख्स के सामने कथित रूप नॉनवेज भी बन रहा है और साथ में बैकग्राउंड में गाना भी चल रहा है।

वीडियो के दूसरे भाग में देखा जा रहा है कि उस नाव पर और भी लोग सवार है और वे ही वीडियो बना रहे है जो बाद में वायरल हो गया है। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह पार्टी गंगा नदी में मनाई गई है। ऐसे में वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई करने में लग गई है।

UP | Video being examined, & the man being identified. After that action will be taken against him under relevant sections: Shailesh Pandey, SSP Prayagraj on viral video of a man using a hookah&consuming non-veg food on a boat in river Ganga



(Pic 2 - screengrab from viral video) pic.twitter.com/gaDrMesmWb