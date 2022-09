बहुत खाए धोखे, अब कोई समझौता नहीं, शिवपाल ने सपा प्रमुख अखिलेश पर किया हमला, कहा-एकमात्र लक्ष्य 2024 में बनने वाली सरकार का हिस्सा बनना

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात करेंगे। अखिलेश यादव पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत धोखा दिया और अब आगे कोई समझौता नहीं करूंगा।

प्रयागराजः प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव ने बहुत धोखा दिया और अब आगे कोई समझौता नहीं करूंगा। मैंने बार-बार माफ किया और मुझे क्या मिला।

पीएसपी प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैं 2024 के लोकसभा चुनाव और सरकार का सक्रिय रूप से हिस्सा बनना चाहता हूं। आने वाले दिन बताएंगे कि बीजेपी के साथ गठबंधन होगा या नहीं। लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा और समाजवादी पार्टी के साथ वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे कई बार धोखा दिया है।

