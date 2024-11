Prayagraj Protest Live Updates: छात्रों की जीत?, एक दिन में पीसीएस-प्री परीक्षा, आरओ-एआरओ स्थगित

Highlights Prayagraj Protest Live Updates: यूपीपीएससी सचिव अशोक कुमार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की। Prayagraj Protest Live Updates: जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक वेबसाइट, हम विरोध करना जारी रखेंगे। Prayagraj Protest Live Updates: पीसीएस परीक्षा उसी तरह आयोजित की जाएगी जैसे आयोजित की जाती थी।

Prayagraj Protest Live Updates: आखिरकार छात्रों की जीत हो गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस-प्री परीक्षा पहले की तरह आयोजित करने का निर्णय लिया जबकि आरओ-एआरओ की परीक्षा फिलहाल स्थगित की गई। छात्र कई दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एक दिन में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में छात्रों की मांग का संज्ञान लिया और आयोग से एक दिन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के संबंध में छात्रों से संवाद और समन्वय करके आवश्यक निर्णय लेने को कहा। आरओ/एआरओ (प्री.) परीक्षा-2023 के लिए आयोग द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। कमेटी सभी पहलुओं पर विचार कर जल्द अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।

#WATCH | Prayagraj DM, Ravindra Kumar says, "The date of the exam (PCS) will be issued by the commission (UPPSC) soon..." https://t.co/DRzZLxGQscpic.twitter.com/9prWux0QGR — ANI (@ANI) November 14, 2024

#WATCH | Prayagraj Protest | One of the aspirants protesting says, "PCS exam will be conducted as it was used to be conducted. The RO/ARO exam has been cancelled...But our demand is we want notice of that also and till there will be no notice on the website, we will continue to… pic.twitter.com/MhdqAM3hRP— ANI (@ANI) November 14, 2024

#WATCH | Prayagraj Protests | Uttar Pradesh Public Service Commission to conduct the preliminary examination in one day. A committee has been formed by the Commission for RO/ARO (Pre.) Examination-2023. The committee will consider all aspects and submit its detailed report soon:… pic.twitter.com/ZQ5chwUN07— ANI (@ANI) November 14, 2024

विरोध कर रहे अभ्यर्थियों में से एक ने कहा कि पीसीएस परीक्षा उसी तरह आयोजित की जाएगी जैसे आयोजित की जाती थी। आरओ/एआरओ परीक्षा रद्द कर दी गई है... लेकिन हमारी मांग है कि हम उसका भी नोटिस चाहते हैं और जब तक कोई नोटिस नहीं आएगा तब तक वेबसाइट, हम विरोध करना जारी रखेंगे। यूपीपीएससी सचिव अशोक कुमार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात की।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस)-प्री और समीक्षा अधिकारी-सहायक समीक्षा अधिकारी (आरओ-एआरओ) की परीक्षा एक ही दिन में संपन्न कराने की छात्रों की मांग बृहस्पतिवार को आंशिक रूप मान ली। यूपीपीएससी कार्यालय के बाहर एक अधिकारी ने घोषणा की कि आयोग ने आरओ और एआरओ परीक्षाओं को स्थगित करने और पुराने पैटर्न के आधार पर पीसीएस प्री-परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है।

आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 7 और 8 दिसंबर जबकि आरओ और एआरओ प्रारंभिक परीक्षा के लिए 22 और 23 दिसंबर की तारीखें घोषित की थीं। पीसीएस-प्री की परीक्षा पहले की भांति कराने की घोषणा से जहां कुछ अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई वहीं आरओ-एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। प्रदर्शनकारी छात्र राहुल पांडे ने कहा की आरओ-एआरओ की परीक्षा के बारे में निर्णय लिए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पांडे ने कहा की इस घोषणा पर हमें विश्वास नहीं है क्योंकि आयोग का कोई अधिकारी न तो सामने आया और न ही इस संबंध में कोई आधिकारिक नोटिस आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। प्रदर्शनकारी छात्र योगेश सिंह ने कहा की आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस अपलोड होने तक छात्र आंदोलन खत्म नहीं करेंगे।

Prayagraj Protest | Uttar Pradesh Public Service Commission to conduct the Preliminary Examination in one day.



Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath took cognizance of the demand of students in Prayagraj and asked the Commission to take necessary decisions by communicating and… — ANI (@ANI) November 14, 2024

समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में छात्रों के विरोध प्रदर्शन से निपटने और परीक्षाओं को ठीक से आयोजित करने में विफल रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार की आलोचना की। फूलपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यादव ने उप्र लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) द्वारा राज्य सिविल सेवा (पीसीएस)-प्रारंभिक परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा अलग-अलग दो दिन में आयोजित कराने के फैसले के खिलाफ चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सरकार की आलोचना की।

उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की बात करते हैं, वे एक दिन में छात्रों के लिए परीक्षा भी नहीं करवा सकते।’’ यादव ने छात्रों के साथ एकजुटता व्यक्त की, लेकिन राजनीतिकरण के आरोपों से बचने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से परहेज किया। उन्होंने राज्य में परीक्षाओं के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने में असमर्थता के लिए भाजपा की आलोचना की।

