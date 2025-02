Prayagraj Mahakumbh 2025: महाकुंभ में भारी भीड़?, लाखों लोग पहुंचे, ट्रेन में यात्रा बुरा हाल, कई किलोमीटर तक यातायात बाधित, देखें वीडियो

Highlights Prayagraj Mahakumbh 2025: 43.57 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। Prayagraj Mahakumbh 2025: प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के बाहर अत्यधिक भीड़ होने से स्टेशन बंद कर दिया गया। Prayagraj Mahakumbh 2025: तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं हैं?

Prayagraj Mahakumbh 2025: महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से यातायात व्यवस्था बिगड़ गई है। ट्रेन का बुरा हाल है और एसी कोच को हाल जनरल डिब्बे से खराब है। त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का बड़ा हुजूम पहुंचता जा रहा है। महाकुंभ 2025 में अब तक लगभग 43.57 करोड़ श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं। प्रयागराज में रविवार को महाकुंभ मेले के मार्गों पर कई किलोमीटर तक यातायात बाधित रहने के मद्देनजर समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से फंसे हुए श्रद्धालुओं के लिए आपातकालीन व्यवस्था करने को कहा।

प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के बाहर अत्यधिक भीड़ होने से स्टेशन बंद कर दिया गया। मेला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, रविवार शाम आठ बजे तक 1.57 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया तथा 13 जनवरी से नौ फरवरी तक 43.57 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं।

रायबरेली से आए श्रद्धालु राम कृपाल ने बताया कि लखनऊ-प्रयागराज राजमार्ग पर फाफामऊ से पहले वह पांच घंटे जाम में फंसे रहे और फिर किसी तरह बेला कछार में वाहन खड़ा कर पैदल ही वहां से संगम घाट के लिए निकल पड़े। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाम की स्थिति के संबंध में ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘प्रयागराज महाकुंभ में फंसे करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए तुरंत आपातकालीन व्यवस्था की जाए। हर तरफ जाम में भूखे-प्यासे, बेहाल और थके तीर्थयात्रियों को मानवीय दृष्टि से देखा जाए। आम श्रद्धालु क्या इंसान नहीं हैं?’’

उन्होंने पोस्ट में कहा, ‘‘प्रयागराज में प्रवेश के लिए लखनऊ की तरफ 30 किलोमीटर पहले से ही नवाबगंज में जाम, रीवा रोड की तरफ से गौहनिया में 16 किलोमीटर पहले से जाम और वाराणसी की तरफ 12 से 15 किलोमीटर के जाम और ट्रेन के इंजन तक में भीड़ के प्रवेश कर जाने के समाचार हर जगह प्रकाशित हो रहे हैं। जनजीवन दूभर हो गया है।’’

अखिलेश ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश सरकार असफल हो चुकी है। वह अहंकार से भरे झूठे विज्ञापन में ही दिख रही है, लेकिन सच्चाई जमीन पर नदारद है।’’ अखिलेश ने 'एक्स' पर एक अन्य पोस्ट में मध्यप्रदेश का एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिसकर्मी सड़क पर लोगों से भारी ट्रैफिक को देखते हुए प्रयागराज की ओर न जाने की अपील करते नजर आ रहे हैं।

उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा, ‘‘इस पार-उस पार दोनों तरफ है ‘भाजपा सरकार’। एक कहे आओ महाकुंभ, दूसरा कहे न जाओ पार।’’ भाजपा उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टी है। एडीसीपी (यातायात) कुलदीप सिंह ने कहा, “वाहनों की संख्या बहुत अधिक है और यात्री इस कोशिश में हैं कि वे नजदीक से नजदीक आएं।

इसकी वजह से लंबा जाम लग रहा है। हमें मौनी अमावस्या वाली व्यवस्था लागू करनी पड़ रही है।” सिंह के अनुसार, मौनी अमावस्या पर जितनी भीड़ आई थी, लगभग उतनी ही भीड़ अब आ रही है। उन्होंने कहा कि मौनी अमावस्या पर मेला क्षेत्र के नजदीक की पार्किंग पहले भरी जा रही थी और उसके बाद दूर की पार्किंग भरी जा रही थी।

एडीसीपी (यातायात) ने बताया, “दूर की पार्किंग 50 प्रतिशत भर गई है। नजदीक वाली पार्किंग छोटी पार्किंग है, जबकि दूर वाली पार्किंग बड़ी है। उदाहरण के तौर पर आईईआरटी और बघाड़ा पार्किंग (मेला क्षेत्र के नजदीक) की क्षमता चार से पांच हजार वाहनों को खड़े करने की है, जबकि दूर की पार्किंग जैसे नेहरू पार्क और बेला कछार की पार्किंग में 20-25 हजार वाहन आ सकते हैं।”

उन्होंने बताया कि स्नान पर्व पर स्थानीय लोगों के वाहन नहीं चलते हैं, लेकिन अभी सभी तरह के वाहन चल रहे हैं। सिंह ने कहा कि पिछले (2019) कुंभ में खासकर सामान्य दिनों में इतनी भीड़ नहीं आई थी लेकिन इस बार सामान्य दिनों में इतनी अधिक भीड़ आ रही है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों तक श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने के आसार नहीं दिखते।

इस बीच, वरिष्ठ मंडलीय वाणिज्यिक प्रबंधक (उत्तर रेलवे), लखनऊ कुलदीप तिवारी ने कहा, “चूंकि प्रयागराज संगम स्टेशन के बाहर भारी भीड़ की वजह से यात्रियों को स्टेशन से बाहर निकलने में बाधा आ रही थी, ऐसे में प्रयागराज संगम स्टेशन को बंद करने का निर्णय लिया गया है।”

वहीं, उत्तर मध्य रेलवे ने महाकुंभ 2025 में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर अग्रिम आदेश तक एकल दिशा में आवागमन की व्यवस्था लागू की है। उत्तर मध्य रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी अमित मालवीय ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुगमता के लिए प्रवेश केवल शहर की ओर (प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 की ओर) से दिया जाएगा और निकासी केवल ‘सिविल लाइंस’ की तरफ से होगी। उन्होंने बताया कि अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों को दिशावार यात्री आश्रय की ओर से प्रवेश दिया जाएगा।

टिकट की व्यवस्था यात्री आश्रयों में अनारक्षित टिकट काउंटर, एटीवीएम और मोबाइल टिकटिंग के रूप में रहेगी। मालवीय के अनुसार, इसी प्रकार आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को प्रवेश गेट संख्या पांच से दिया जाएगा और उन्हें ट्रेन आने से आधे घंटे पहले प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति मिलेगी।

