देखें वीडियो: "जीवन उनका बीत जाएगा लेकिन वह 10 लाख नौकरी नहीं दे सकते है....", प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर कटाक्ष

Highlights चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव का जीवन बीत जाएगा लेकिन फिर भी वह बिहार में 10 लाख नौकरियां नहीं दे सकेंगे। किशोर ने यह भी कहा है कि अगर नौकरियां नहीं दे पाते है तेजस्वी यादव तो वे जनता से माफी मांगे।

पटना: चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से 10 लाख नौकरियों के मुद्दे को उठाया है और इसे लेकर तेजस्वी यादव को फिर से घेरा है। पत्रकारों द्वारा बिहार में नौकरियों के सवाल पर जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि लोग उनसे कहते है कि आप केवल तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों की बात करते है लेकिन पीएम मोदी ने जो नौकरियों का वादा किया है, उस पर आप कुछ नहीं बोलते है।

इस पर उन्होंने कहा है कि मैं सबकी बात कर रहा हूं, यहां तक की मैं अपनी भी बात कह रहा है। उन्होंने साफ किया है कि अगर मैं भी आपसे नौकरी देने का वादा करता हूं तो मुझे इसके लिए पहले कोई कार्यक्रम देना होगा कि कैसे मैं आपको नौकरी दूंगा। उनके अनुसार, अगर मैं भी आपसे कह रहा हूं मैं यहां आकर आपको नौकरी दे दूंगा तो जब मैं उसका कोई कार्यक्रम ना दे दूं कि नौकरी कैसे दूंगा तब तक मैं भी आपको ठगूंगा। यही नहीं प्रशांत ने तेजस्वी यादव के परिवार को लेकर भी बयान दिया है।

बिहार में पत्रकारों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और उनके द्वारा पूर्व में किए गए वादों पर बोला है। तेजस्वी यादव द्वारा बिहार में 10 लाख नौकरियां देने वाले बयान पर बोलते हुए प्रशांत ने कहा है कि "तेजस्वी यादव ने कहा था कि सत्ता में आते ही 10 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। पहली कैबिनेट में ही दे दूंगा। वह बंगाल और कहां-कहां घूम रहे हैं, उनसे पूछिए की कैबिनेट की बैठक हो रही है या नहीं। अगस्त से आप कैबिनेट में बैठे हुए हैं।"

#WATCH | "Tejashwi Yadav talked about providing 10 lakh jobs in the first cabinet meeting itself...everyone knows he can't give 10 lakh jobs. If Tejashwi Yadav was not the son of Lalu Prasad Yadav, what job would he have got in the country?": Prashant Kishor pic.twitter.com/WMINher3YI