भारत जोड़ो यात्रा: अभिनेत्री पूजा भट्ट के बाद राहुल गांधी के साथ दिखे प्रशांत भूषण, MRPS नेता मांडा कृष्ण मडिगा भी हुए शामिल

हैदराबाद: तेलंगाना में रविवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के 60वें दिन वरिष्ठ वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण इसमें शामिल हुए है। इससे पहले बॉलीवुड अभीनेत्री पूजा भट्ट भी यात्रा में शामिल हुई थी। पूजा भट्ट ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें वे इस यात्रा पर बोलती हुई नजर भी आई थी।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण के लिए संघर्ष करने वाले संगठन मडिगा आरक्षण पोराटा समिति (एमआरपीएस) के नेता मांडा कृष्ण मडिगा ने भी रविवार सुबह मेडक जिले के अल्लादुर्ग से फिर से शुरू हुई इस पदयात्रा में हिस्सा लिया है।

इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और कहा है, ‘‘यह ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का 60 वां दिन है और हर सुबह की तरह यात्रा मैसूर के सेवा दल के ‘प्यारी जन’ के साथ राष्ट्र गीत, ध्वज गीत और राष्ट्रगान के गायन से शुरू हुई। आज हम मेडक से कामारेड्डी जिले की ओर बढ़ रहे हैं।’’

Eminent lawyer and activist, Prashant Bhushan lends his support to #BharatJodoYatra.@pbhushan1pic.twitter.com/VNSU8Ep2nr