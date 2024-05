Prajwal Revanna Sex Scandal: प्रज्वल रेवन्ना से एसआईटी ने शुरू की पूछताछ, करा सकती है पोटेंसी टेस्ट

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2024 11:31 AM

पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और सैकड़ों महिलाओं के यौन शोषण करने के आरोपी जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से केस में गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने पूछताछ शुरू कर दी है।